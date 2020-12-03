Популярная украинская певица Даша Астафьева показала пикантные пляжные фото и рассказала интересную историю из детства об "ожидании" и " реальности"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Астафьевой в соцсети.
Так, певица опубликовала две фотографии и написала в посте историю из своего детства.
Звезда поделилась, что будучи ребенком, она в основном дружила с мальчиками и в ее "арсенале" были по большей части "мужские" игрушки. Однако как-то ей попал в руки крючок для вязания, и она увлеклась этим делом.
"Сначала вязались каракули, потом вполне адекватные лоскутки - салфетки. Они же стали элементами одежды ненавистным до этого советским нимфам. Пупсы доставались с верхних полок шкафов, родные уродливые наряды улетали в мусорное ведро, а новая сексуальная одежда превращала Маш и Наташ в загадочных, закрывающих глаза и "ма-кающих" амазонок", - написала она.
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Снабдив всех кукол сделанным собственноручно нарядом, Астафьева вышла с ними во двор и хотела подружиться с другими девочками.
"Помню, как бежала в надежде стать главарем банды амазонок... Облом. Толпа - это была очередь тех, кто хотел хоть одним глазком увидеть чудо. Чудом оказалась импортная Барби, теткин подарок соседке из четвертого подъезда - божество, с соответствующими формами, мордахой, волосами и нарядом, а главное, с руками и гнущимися ногами. Все. Хана. Амазонки растворились, как и все мои планы", - вспоминает певица.
Когда в 1992 году Астафьева вместе с мамой оказались в Москве, они зашли в детский магазин, где будущая певица хотела воплотить свою мечту и купить Барби.
Однако продавец сказал, что во всем мире Барби - это уже прошлый век, а вот ее сестра из Вьетнама Вивьен - это нечто! Девочке купили именно эту куклу.
Однако уже в поезде, пока Астафьева играла с куклой, она сломалась.
"Даже сейчас, когда вижу эти идеальные создания - вспоминаю адский вагон. Настоящей красавицей я так и не обзавелась", - поделилась она.
Свою историю артистка дополнила яркими фото, где она позирует в желтом купальнике на пляже.
Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.
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