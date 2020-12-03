Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, поділилася знімком зі своїм чоловіком
Екзотична красуня з ідеальною фігурою вразила знімком разом з відомим чоловіком, повідомляє Politeka.net.
Пара закоханих позувала на пляжі. Модель одягла чорний купальник, завдяки якому оголилися пружні сідниці. Зірка трохи вип'ятила останні, демонструючи "булочки" у всій красі.
Пружні місця виглядали ідеально в такому жаркому купальнику. Крім того, не можна відвести погляду від тонкої талії. Модель притулилася до свого сивіючого чоловіка. Венсан обійняв молоду красуню припавши до її шиї і кучерявим волоссям.
Фото вразило своєю красою та ідеальністю. Від пари не можна відвести погляду, а за ними можна помітити хвилю.
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"Обійми", - підписала знімок Тіна.
За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і масу коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік ідеальної пари і фігури Кунаки.
"Фантастична пара", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Тіна Кунакі одягла червоний купальник, і посвітила, можна сказати, шовковим тілом.
На голову модель одягла хустку, щоб захиститися від сонця.
Тіна обіймала чоловіка і посміхалася, а невідома жінка, рука якої потрапила в кадр, зняла кепку з обличчя Венсана.
Нагадаємо, Тіна Кунакі одягла чорну сукню з великим декольте, з якої вистрибували груди.
Завдяки крою бюст виглядав спокусливо у великому вирізі вбрання.
Спідниця була трохи розкльошеною з великим розрізом по довжині, з якого кокетка виставила довгі ніжки.
Зірка отримала багато приємних відгуків про себе.
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