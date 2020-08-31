Молодая жена 53-летнего катера Венсана Касселя Тина Кунаки похвасталась роскошной фигурой в тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Большое спасибо вам за то, что вы меня пригласили», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кунаки позирует в тесном платье, которые максимально облачает ее роскошную фигуру. Дополняли образ девушки эффектный макияж и прическа.

«Сама загадочность, а не женщина», «ты такая красивая», «ты просто бомба», «Тина, ты превзошла все ожидания», «вот так. Если дано от природы – будешь на любых снимках крутая», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 22-летняя модель Тина Кунаки, которая является супругой 53-летнего актера Венсана Касселя, порадовала поклонников откровенным кадром с отдыха

На новом ярком кадре из, вероятно, тропического курорта молодая мама Кунаки не позировала перед камерами, а выходила из воды раздетой догола. На снимке видны все преимущества стройной артистки-красавицы - подкачанные ягодицы, стройные ноги, бедра.

Поклонники в сети оценили красоту раздетой Кунаки и написали под фото в комментариях массу комплиментов в адрес молодой супруги известного актера.

Напомним, что молодая жена Венсана Касселя устроила фотосессию в разных купальниках: «радовалась беременности».

Как сообщала Politeka, Моника Белуччи появилась на балу в роскошном платье: «корсет подчеркнул все».

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