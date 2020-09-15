Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки похвасталась роскошной фигурой на новом откровенном снимке

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Instagram девушки.

На опубликованной фотографии Кунаки позирует, стоя у приоткрытой двери. На девушке – красное облегающее платье длиной до пола, выгодно подчеркивающее идеальную фигуру девушки.

Волосы Тины гладко зачесаны, образ дополняет колье. Одной рукой Кунаки облокотилась о дверь, другая свободно свисает вдоль тела.

За неполных 20 минут поклонники оценили фотографию знаменитости более чем 10 тысячами лайков и оставили множество комментариев.

Politeka писала, что молодая жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки похвалилась роскошной фигурой на новом откровенном снимке. На опубликованной фотографии Кунаки позирует, лежа на пляже, на девушке нет никакой одежды.

Обращает на себя внимание загорелый цвет кожи Тины и томно прикрытые глаза. Девушка лежит на песке, положив голову на левую руку, часть песка прилипла к ее бархатистой коже из чего можно сделать вывод, что Тина недавно искупалась.

23-летняя супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки заставила поклонников ломать головы после пары новых снимков в соцсети. Модель опубликовала две фотографии, на которых позирует рядом с 53-летним супругом, будучи на последних сроках переменности.

Будущая мама позирует в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидит муж, который улыбается и держит руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. На втором снимке она перевела взгляд в сторону, загадочно улыбаясь. При этом видно, что пара счастлива вместе.

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