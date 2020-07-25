23-летняя французская модель Тина Кунаки, жена 53-летнего актера Венсана Касселя, изумила публику соблазнительным образом и необычным ракурсом
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца. Горячая модель запрыгнула на коня в одном лишь нижнем белье, соблазнительно выпятив свой крепкий "орешек".
Тина томно задрала подбородок и вызывающе посмотрела в камеру. Примечательно, девушка сидела на коне без седла.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Идеальная ✨"
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"Какая удивительная картинка 👏"
"Тина, какая страсть, быстрый галоп @tinakunakey"
"Почему у тебя нет целлюлита🍀?"
"Везучий конь"
"Бомба"
"Богиня🔥🔥🔥"
"Слишком хороша 😍"
"Я не могу смотреть на лошадь .... 😉"
Напомним, Венсан Кассель женился на юной Тине в 2018 году. До этого актер был жена 14 лет на актрисе Монике Белуччи.
Ранее мы сообщали, Кунаки выставила в соцсети фото, на котором продемонстрировала натуральную красоту - без тени косметики. Модель предстала в черном топе и кашемировой кофте. При этом невозможно не заметить пленительного декольте.
Муж красотки, именитый актер Венсан Кассель не сдержался и оставил под фото любимой нежный и трогательный комментарий.
«Моя милая, моя жена, моя любовь, моя сладкая, моя удача, моя Титинья», - подписал снимок актер.
Другие пользователи, безусловно, также отреагировали на этот пост: «Скучаю», «Коричневый кекс», «Богиня», «Самая красивая женщина на свете», «Божественная», «Чем темнее ягода, тем слаще сок», «Красивая».
Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.
Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".
Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".