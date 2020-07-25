23-летняя французская модель Тина Кунаки, жена 53-летнего актера Венсана Касселя, изумила публику соблазнительным образом и необычным ракурсом

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в лучах заходящего солнца. Горячая модель запрыгнула на коня в одном лишь нижнем белье, соблазнительно выпятив свой крепкий "орешек".

Тина томно задрала подбородок и вызывающе посмотрела в камеру. Примечательно, девушка сидела на коне без седла.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Идеальная ✨"

"Какая удивительная картинка 👏"

"Тина, какая страсть, быстрый галоп @tinakunakey"

"Почему у тебя нет целлюлита🍀?"

"Везучий конь"

"Бомба"

"Богиня🔥🔥🔥"

"Слишком хороша 😍"

"Я не могу смотреть на лошадь .... 😉"

Напомним, Венсан Кассель женился на юной Тине в 2018 году. До этого актер был жена 14 лет на актрисе Монике Белуччи.

Ранее мы сообщали, Кунаки выставила в соцсети фото, на котором продемонстрировала натуральную красоту - без тени косметики. Модель предстала в черном топе и кашемировой кофте. При этом невозможно не заметить пленительного декольте.

Муж красотки, именитый актер Венсан Кассель не сдержался и оставил под фото любимой нежный и трогательный комментарий.

«Моя милая, моя жена, моя любовь, моя сладкая, моя удача, моя Титинья», - подписал снимок актер.

Другие пользователи, безусловно, также отреагировали на этот пост: «Скучаю», «Коричневый кекс», «Богиня», «Самая красивая женщина на свете», «Божественная», «Чем темнее ягода, тем слаще сок», «Красивая».

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".