Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, поделилась снимком со своим супругом

Экзотическая красотка с идеальной фигурой впечатлила снимком вместе с известным мужем, сообщает Politeka.net.

Пара влюбленных позировала на пляже. Модель надела черный купальник, благодаря котором обнажились упругие ягодицы. Звезда немного выпятила последние, демонстрируя "булочки" во всей красе.

Упругие места смотрелись идеально в столь жарком купальнике. Кроме того, нельзя отвести взгляда от тонкой талии. Модель прижалась к своему седеющему мужу. Венсан обнял молодую красотку припав к ее шее и кудрявым волосам.

Фото поразило своей красотой и идеальностью. От пары нельзя отвести взгляда, а за ними можно заметить поднявшуюся волну.

"Объятия", - подписала снимок Тина.

За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и массу комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону идеальной пары и фигуры Кунаки.

"Фантастическая пара", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки надела красный купальник, и посветила, можно сказать, шелковым телом.

На голову модель надела платок, чтобы защититься от солнца.

Тина обнимала супруга и улыбалась, а неизвестная женщина, рука которой попала в кадр, сняла кепку с лица Венсана.

Напомним, Тина Кунаки надела черное платье с большим декольте, из которого выпрыгивала грудь.

Благодаря крою бюст смотрелся соблазнительно в большом вырезе наряда.

Юбка была немного расклешенной с большим разрезом по длине, из которого кокетка выставила длинные ножки.

Звезда получила много приятных отзывов о себе.

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