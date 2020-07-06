Молодая жена французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки показала свое лицо без прикрас

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором была без капли макияжа, передает Politeka.net. Красотка была одета в топ с глубоким декольте и черную пушистую кофту. В декольте можно было разглядеть аппетитные прелести девушки. Несмотря на очень стройную фигуру у девушки достаточно большая грудь.

Тина смотрела в кадр, подставив свое молодое личико солнцу. Выглядела она впечатляюще, ее натуральная красота поражает. Муж красотки, именитый актер Венсан Кассель не сдержался и оставил под фото любимой нежный и трогательный комментарий.

«Моя милая, моя жена, моя любовь, моя сладкая, моя удача, моя Титинья», - подписал снимок актер.

Вероятно, бывшая жена Касселя, актриса Моника Беллуччи позавидует таким трепетным отношениям с молодой красоткой, в то время как ее красота стремительно увядает.

Всего за день пост модели собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Скучаю», «Коричневый кекс», «Богиня», «Самая красивая женщина на свете», «Божественная», «Чем темнее ягода, тем слаще сок», «Красивая», «Вау», - пишут пользователи сети.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".