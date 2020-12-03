Відома модель Леоніла Гузь, яка отримала титул "Міс Україна 2018", показала себе в несподіваному образі

На фото Леоніла позує зовсім без одягу і білизни. Красуня прикрилася тільки прозорою простирадлом, а волосся зібрала в хвостик. Модель сіла біля стіни, а в руці можна побачити метелика. Кадр вийшов дуже спокусливим і пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На інших фото Леоніла вже здалася крупним планом. Зірка була з оголеними плечима і прямо пурхала ніжністю.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже", "Супер, прости", "божественний ідеал", " у тебе красиві губи. натуральний або силікон?", "Краще творіння Бога", " твій погляд такий невпевнений, хто може встояти? У тебе така спокуслива привабливість!", "Боже як красиво", "вирвалася з райського саду".

Ми писали, що українська модель Леоніла Гузь похвалилася бездоганною красою в одній сукні.

Так, самі кадри знаменитість позує в білосніжній сукні без білизни, елегантно поглядаючи в кадр, захоплюючи красою армію фанатів.

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