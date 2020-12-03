Известная модель Леонила Гузь, которая получила титул "Мисс Украина 2018", показала себя в неожиданном образе

На фото Леонила позирует совсем без одежды и белья. Красотка прикрылась только прозрачной простыней, а волосы собрала в хвостик. Модель села у стены, а в руке можно увидеть бабочку. Кадр получился очень соблазнительным и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На других фото Леонила уже показалась крупным планом. Звезда была с оголенными плечами и прямо порхала нежностью.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень", "Супер, прости", "Божественный идеал", "У тебя красивые губы. натуральный или силикон?", "Лучшее творение Бога", "Твой взгляд такой неуверенный, кто может устоять? У тебя такая соблазнительная привлекательность!", "Боже как красиво", "Вырвалась из райского сада".

Мы писали, что отечественная модель Леонила Гузь похвасталась безупречной красотой в одном платье.

Так, сами кадры знаменитость позирует в белоснежном платье без белья, элегантно поглядывая в кадр, восхищая красотой армию фанатов.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь поманила к себе чувственным взглядом

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