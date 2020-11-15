Известная модель Леонила Гузь, облательница титула "Мисс Украина 2018", обнажилась ради пикантного образа

Как пишет Politeka.net, красотка выложила откровенное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она предстала в красной курточке, под которой, похоже, больше ничего нет, включая нижнее белье.

Леонила Гузь сфотографировалась на фоне стены и лестничных перилл, расстегнув верхнюю одежду и слегка приспустив ее на плечи. Таким образом модель открыла соблазнительный вид на практически неприкрытую грудь, большая часть которой, однако, скрылась за кадром. Она также собрала волосы в хвост, свесив локоны на плечо, и томно приоткрыла рот, такие большие губы - мечта практически любого мужчины.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от смелого образа Леонилы и засыпали ее комплиментами в комментариях под фото:

"Любовь"; "Чудесно"; "Красота, вау"; "Потрясающе"; "Прекрасная"; "Великолепно, божественная красота"; "Что-то есть".

Ранее Леонила Гузь выложила в микроблоге не менее смелое фото, на котором предстала голая по пояс. Красавица прижала руки к груди, прикрыв объёмный бюст от любопытных взглядов, но вид обнаженная часть тела выглядит не менее соблазнительно. Кожа модели заблестела от вспышек камер, кроме того, девушка расстегнула темно-синие джинсы и расставила стройные ноги.

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