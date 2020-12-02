Известная модель Леонила Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина" в 2018 году, показала себя в необычно горячем образе

На фото Гузь позирует в топе с большим декольте и кожаных штанах. Красотка лежит на ступеньках, оставив волосы распущенными. Звезда взялась руками за бедра, делая кадры максимально жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасная девушка", "Круто", "Соблазнительная ракета", "Богиня, всегда красивая и чувственная", "Плохая задница, детка", "Привет, я тоскую по тебе.

Я из Японии. Если вы согласны, я хочу дружить, потому что в следующем году я постараюсь пропустить международный турнир. Я считаю тебя красивой, респект".

Сообщалось, что украинская модель Леонила Гузь похвасталась безупречной красотой в одном платье.

Так, сами кадры знаменитость позирует в белоснежном платье без белья, элегантно поглядывая в кадр. В какой-то момент девушка поворачивается спиной в кадр, одаривая поклонников безупречным взглядом и улыбкой.

Мы писали, что популярная украинская модель Леонила Гузь похвасталась формами в пикантном наряде.

Так, модель позирует в облегающем платье, которое дополнила кожаной вставкой. При этом знаменитость эффектно задрала ногу, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь разделась, показав свою магию вблизи

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