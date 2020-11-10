Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", скинула с себя одежду

Знаменитая украинка будоражит своих поклонников все новыми и откровенными снимками, пишет Politeka.net. В этот раз жгучая красотка позировала голая по пояс.

Кожа Леонилы блестела от вспышек камеры. Модель прижала руки к груди, тем самым скрыв самые интимные детали. Однако бюст модели все равно смотрелся очень соблазнительно.

Также модель расстегнула темные джинсы и расставила ножки.

Макияж с акцентом на глаза отлично дополнил фантастически откровенный образ.

За четыре часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Свои такие клевые?😍", "Красота спасёт Мир♥️", "Моя любимая 😍🤤💫", "БОЖЕСТВЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ, просто ЧУДЕСНО", "Ты моя любовь, просто твой вид заставляет меня чувствовать себя на небесах, ты заставляешь мое сердце влюбиться в тебя, я люблю тебя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь предстала в наряде похожем на боди, сверху надев синюю куртку.

Красотка позировала в босоножках на длинных шпильках, забравшись на стол. Ремешок обуви обвил стройную ножку, подчеркнув ее красоту.

Звезда нагнулась, выставив назад свой упругий "орешек".

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь была одета в белые джинсы, которые она игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые добавили образу особого шарма. Сверху на Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.

Пользователи сети написали звезде много комплиментов.

Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".