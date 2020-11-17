Модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, свела с ума обворожительным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала силу, грацию и женский шарм.

Девушка показала лицо и шею крупным планом, при этом ее кожа светилась. Более того, не было ни намека на одежду - эта пикантная деталь, безусловно, вдохновила ее поклонников на тщательное изучение этого "вкусного" кадра.

Леонила схватилась пальцами за горло и хищно посмотрела в камеру. Волосы девушка собрала назад, дабы ни один непослушный локон не испортил столь безупречные черты. В ушке модели красовалась небольшая серьга с блестящим камушком.

Лук дополнил макияж в теплых бронзовых тонах: ничего лишнего.

Пользователи пришли в восторг, комментируя фото модели:

"😻Очень красивая❤️💥"

"Невероятная🔥🔥🔥"

"Я люблю эту фотографию! Ты выглядишь так потрясающе и великолепно. 😀😊🤩💯"

Ранее мы сообщали, Гузь впечатлила дерзким фото, на котором приспустила курточку, под которой оказалась абсолютно голой. Девушка поманила аппетитными округлостями и нежными линиями, правда, на большее не решилась, "обрезав" снимок на самом интересном.

В таком пикантном виде Леонила позировала на фоне кирпичной стены и лестничных перил. Волосы она собрала в хвост, рассыпав локоны на одном плече. Делая фото, красотка томно приоткрыла рот.

"Любовь"; "Чудесно"; "Красота, вау"; "Потрясающе"; "Прекрасная"; "Великолепно, божественная красота"; "Что-то есть", - отреагировали пользователи.

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