Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про життя

На фото Тетяна позує в шовковій піжамі, верхній гудзик якої красуня розстебнула. Волосся у дівчини було розпущеним, а лежала Котова на білих простирадлах в ліжку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У кожного є два життя. Шкода не 9, але все ж. Перша-життя, яке у нас є зараз і друга - та, яку ми хочемо прожити...

Одну від другої відокремлюють лише тільки дії! Тому не будемо відкладати все на завтра, Новий рік і понеділок, а почнемо активно рухатися в свою картину ідеального майбутнього", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не можна відкладати ! І тим більше зраджувати свою мрію ! Треба йти на зустріч", "Чарівна", "Солодка дівчинка, дуже красиво", "дуже красива фотографія вийшла, від вас просто неможливо відірвати очей", "як завжди чарівно і красиво".

Ми писали, що відома співачка і модель Тетяна Котова розговорилася з фанатами, сидячи в авто.

Красуня опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує в червоному топі.

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