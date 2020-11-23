Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась соблазнительным фото

На своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала пикантных снимок, передает Politeka.net.

Татьяна Котова запечатлена в короткой рушаке, завязанной на груди. При этом впечатляющие формы девушки не полностью поместились в наряд, часть груди осталась неприкрытой.

Также не ней белая юбка и ковбойская шляпа, которая делает образ еще более интересным.

Котова стоит, заведя руки за голову, и смотрит прямо в кадр, слегка приоткрыв рот. Стоит добавить, что ее пухлые губы накрашены красной помадой.

Котова, судя по комментариям, просто сразила пользователей Сети таким нарядом.

«Ну что за красотка 😍Танюша выглядишь шикарно», «У вас фигура просто шикарная», «Какая же вы красивая боже мой, я не могу отвести от вас глаз», «Такая красивая получилась фотография, образ действительно просто потрясающий», "Прелесть", "Фотка получилась классная", «Вам очень идёт этот наряд😍. Белое вам к лицу», - пишут в комментариях.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек.

Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова в соблазнительном топе посветила наливными "яблочками".

Также Politeka сообщала, что экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды.