Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась соблазнительным фото
На своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала пикантных снимок, передает Politeka.net.
Татьяна Котова запечатлена в короткой рушаке, завязанной на груди. При этом впечатляющие формы девушки не полностью поместились в наряд, часть груди осталась неприкрытой.
Также не ней белая юбка и ковбойская шляпа, которая делает образ еще более интересным.
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Котова стоит, заведя руки за голову, и смотрит прямо в кадр, слегка приоткрыв рот. Стоит добавить, что ее пухлые губы накрашены красной помадой.
Котова, судя по комментариям, просто сразила пользователей Сети таким нарядом.
«Ну что за красотка 😍Танюша выглядишь шикарно», «У вас фигура просто шикарная», «Какая же вы красивая боже мой, я не могу отвести от вас глаз», «Такая красивая получилась фотография, образ действительно просто потрясающий», "Прелесть", "Фотка получилась классная", «Вам очень идёт этот наряд😍. Белое вам к лицу», - пишут в комментариях.
Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек.
Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова в соблазнительном топе посветила наливными "яблочками".
Также Politeka сообщала, что экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды.