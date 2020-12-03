Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про розмір

На фото Міла позує в картатій червоній сукні. Зірка доповнила образ поясом на талії і темними штанами. Декольте у Кузнєцової виявилося дуже великим і пишний бюст прямо просився на свободу. Волосся красуня залишила розпущеним, а позувала серед лісу. Кадр вийшов ефектним і дуже пікантним, адже Міла не соромилася показати свої апетитні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У жіночих грудях важливий лише розмір. Розмір того, що під нею б'ється", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшливі"," Мила ти дуже красива з видом на природу в лісі", " Тааак! І серце твоє добре і неосяжне", "як красиво, ваше тіло обожнює яблука", "на старості буде важко", "я думаю, серце - найкраща частина", "який вид", "як внутрішня краса".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова похвалилася своєю гідністю.

Кузнєцова позує в облягаючому вбранні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи бездоганні форми у всій красі. Здається, що сукня натягнута до межі і може не витримати натиску чудових сфер.

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