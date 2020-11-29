Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила 13-м размером бюста в наряде с глубоким декольте

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Вкуснотища», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует в облегающем наряде с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя безупречные «сладости» во всей красе.

«Ох, какая душа на распашку», «я тоже очень люблю кофеек. 😊Я восхищаюсь вами!)😍», «вы шикарная леди. Ты сделала мой день, красапета», «ух ты, какой вид открывается - у меня аж челюсть отвисла», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о премьере.

На фото Мила позирует в цветочном платье с огромным декольте. Кузнецова снимала себя на телефон и не стеснялась показать пышную грудь на камеру. Образ девушка дополнила ярким макияжем и большими серьгами в ушах.

"Через несколько часов начало", - написала звезда под фото.

Поклонники Кузнецовой буквально "взорвались" комплиментами и лайками, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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