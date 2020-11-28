Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила 13-м размером бюста, пустившись в пикантный танец с приспущенным платьем

Как пишет Politeka, кадры знаменитость разместила у себя на странице в TikTok.

Так, модель позирует в облегающем платье с декольте, элегантно при этом двигаясь на камеру. В какой-то момент красотка приспускает платье, из-за чего «бомбы» 13-го размера едва не выпрыгивают из наряда.

«62 – мой любимый размер», «очень красивая девушка», «вы лучшая, Милка!», «невероятный вид», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, Мила Кузнецова, которая знаменита тем, что у нее 13-й размер груди, развлекает публику, как умеет

На этот раз Мила отправилась в театр на спектакль "Мартын Боруля". Для выхода в свет Мила выбрала красное платье в клетку с необъятно глубоким декольте.

Руки Кузнецова игриво приложила к своей шее, однако внимание всех приковано все равно к ее феноменально большой груди, которую замечательно видно на новом кадре от Милы.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.