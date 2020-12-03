Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о размере

На фото Мила позирует в клетчатом красном платье. Звезда дополнила образ поясом на талии и темными штанами. Декольте у Кузнецовой оказалось очень большим и пышный бюст прямо просился на свободу. Волосы красотка оставила распущенными, а позировала среди леса. Кадр получился эффектным и очень пикантным, ведь Мила не стеснялась показать свои аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающие", "Мила ты очень красивая с видом на природу в лесу", "Дааа! И сердце твое доброе и необъятное", "Как красиво, ваше тело обожает яблоки", "На старости будет тяжело", "Я думаю, сердце - лучшая часть", "Какой вид", "Как внутренняя красота".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова похвасталась своим достоинством.

Кузнецова позирует в облегающем наряде с экстремальным декольте, эффектно демонстрируя безупречные формы во всей красе. Кажется, что платье натянуто до предела и может не выдержать натиска восхитительных сфер.

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