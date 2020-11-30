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Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила выходкой в расстегнутой рубашке

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в TikTok знаменитости.

Так, Кузнецова позирует в рубашке, верхние пуговицы которой расстегнуты, из-за чего 13-го размера бюст едва не выпрыгивает в кадр. При этом модель дразнит фанатов, крутясь и нагибаясь вперед.

«Хорошенькая», «очень красивая и милая», «шикарная девочка», «ох и глазки выразительные», «ух, какая красота», «вот это девочка», «вот это душа», «вау, вот это формы», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова впечатлила 13-м размером бюста, пустившись в пикантный танец с приспущенным платьем

Так, модель позирует в облегающем платье с декольте, элегантно при этом двигаясь на камеру. В какой-то момент красотка приспускает платье, из-за чего «бомбы» 13-го размера едва не выпрыгивают из наряда.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.