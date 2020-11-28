Известная модель Мила Кузнецова показала себя и поделилась мыслями

На фото Мила позирует в блестящем платье с огромным декольте и без белья. Красотка дополнила образ короной, а на теле можно увидеть ленточку. На ножках звезды можно увидеть туфли с каблуком. Модель стояла на фоне блестящей пиксельной стены, восхищая пышным бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на аккаунт Милы в социальных сетях.

"Когда вы любите себя, вы светитесь изнутри.

Вы привлекаете людей, которые любят, уважают и ценят вашу энергию.

Все начинается с того, как вы себя чувствуете.

Почувствуйте себя достойным, ценным и заслуживающим того, чтобы получать лучшее, что может предложить жизнь. Будь магнитным", - написала Мила.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали множество комплиментов:

"На куклу похожа", "Как всегда на высоте, очень красиво выглядишь", "Совершенно потрясающе", "Всегда королева красоты", "Красотка, так держать", "Вы действительно притягательны! Меня привлекает!", "Вау мы тобой гордимся. Ты самая красивая".

Мы писали, что украинская Мила Кузнецова сразила своим "богатством" 13-го размера на новых кадрах.

Так, Мила продемонстрировала "аппетитное" декольте в ярком миниатюрном платье: белокурая красотка буквально завлекла пышной красотой.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста вскружила голову своим галактическим декольте

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