Актриса Ольга Сумська порадувала шанувальників свіжими фото, на яких ніби скинула десяток років

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, позуючи на вулиці в молодіжному вбранні.

На актрисі була біла сорочка, довге пряме пальто чорного кольору, а також темні чи то легінси, чи то вузькі штани. Ольга розпустила волосся й нанесла макіяж теплих бронзових відтінків.

"У цьому світі можливо майже все, але тільки не все відразу. Прагнучи до одного, доведеться відмовитися від іншого. фото @photonaschastie", - підписала актриса фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів. Багато хто відзначив, що Сумську легко переплутати з її 30-річною старшою донькою Антоніною Паперною - настільки та молодо виглядає.

"Який шикарний образ на фото, Ольга! Ніколи не пишу коментарі, але тут не втрималася.🌹🌹🌹"

"Яка ж ви фантастична!"

"Я згодна 100%❤️ потрібно відмовитися, щоб досягти🔥"

"Я спочатку подумала це Тоня 😍 👍 "

"Дуже тобі личить цей стиль"

"ольга в'ячеславівна ви богиня краси"

"35, не більше"

"Ви тут на дочку старшу дуже схожі"

"З Тонею одне обличчя"

Раніше ми повідомляли, Сумська "посварилася" в Мережі з однією з фанаток під публікацією в Instagram з її чоловіком Віталієм Борисюком. Актриса похвалилася вокальним талантом чоловіка, але ось пісня виявилася російською мовою, і деяким це не сподобалося.

"Якби співав українською мовою, взагалі б конкурентів не було)", - прокоментувала користувачка.

"А ви Олегу Виннику теж таке пишете?", - відповіла їй Сумська.

"... Виннику, я не збираюся, тому що я його не слухаю. Я просто дуже люблю, коли наші публічні і шановні артисти говорять і співають українською. Тому і написала так. А якщо я Вас або вашого чоловіка образила чимось, тоді Вас теж тема мови "чіпляє" за хворе", - в свою чергу, продовжила фанатка.

Нагадаємо, що Ольга Сумська вперше розповіла про пережиту трагедію, пов'язану з дитиною: "я втратила...".