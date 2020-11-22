Украинская актриса Ольга Сумская изумила етническим образом в популярной программе

Как пишет Politeka.net, звезда кино стала участницей ток-шоу "Один за всех" на телеканале "СТБ" и поделилась кадрами со съемок на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она позировала на диване в студии в очень эффектном виде.

Для программы Ольга Сумская выбрала просторное платье с цветочными узорами и шнурком-завязкой с "кисточками", какие украинцы носили в старину. Современного стиля образу актрисы придали золотые часы на запястье, роскошная прическа с завитыми кончиками и легкий вечерний макияж.

Пользователи социальной сети в комментариях засыпали звезду восторженными комментариями:

"Само очарование, очень красивая и мудрая женщина. Оличка счастья Вам и много хароших ролей в кино и на сцене!!! ❤️❤️❤️"; "Вы прекрасны, спору нет, вы очарование!!! Как прекрасно, что у нас есть такие замечательные люди!!!"; "Любуюсь Вами !!!! Вы воплощение женственности, красоты, изысканности!!!! Вдохновляйте нас, мотивируйте !!!!"; "Пусть все украинские женщины так выглядят 👍"; "Шикарная женщина!!!"; "Вы очень красивая женщина 🔥 и фильмы с Вами хочется смотреть всё время"; "Ну и когда эта дама думает состарится??? 😊 не дождетеесь, обаятельная!!!".

Напомним, 54-летняя Ольга Сумская в колоритном образе побаловала украинцев вкусненьким: "На вид очень..."

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».