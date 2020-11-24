54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом вкуснейшего салата, который можно приготовить к любому застолью
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала пост с рецептом салата и фотографией готового блюда.
Для приготовления блюда вам понадобится:
- несколько яиц,
- твердый сыр,
- кальмары,
- майонез,
- картофель.
Сначала необходимо отварить яйца и натереть их на мелкой терке. Также потребуется натереть сыр. Несколько тушек кальмара нужно опустить в кипящую воду на полминуты. Этого достаточно для того, чтобы кальмар приготовился и не затвердел.
51-летняя Дженнифер Лопес без белья и комплексов предстала перед камерой: "У красоты нет срока годности"
Ирина Билык впервые рассказала о страшном диагнозе, как у Жанны Фриске: "Сделали операцию и сообщили..."
Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."
Распутная Дженнифер Лопес без лифчика и с новой прической потрясла изменениями во внешности: "Боже мой..."
Кальмару нужно дать остыть, после чего нарезать его мелкой стружкой. Все это нужно смешать с яйцами, сыром и заправить майонезом. При желании в салат можно добавить отварной картошки. Для вкуса не забудьте добавить чеснок, соль и перец.
За короткое время пост с рецептом собрал более трех тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили массу комплиментов.
«Благодарю за вкусную идею», «Ням-ням», «Умничка и красавица», «Как аппетитно выглядит», «Вкусняшка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Сумская поделилась рецептом настойки из каштанов. Их она заливала водкой или самогоном, после чего отправляла храниться в темное место минимум на две недели.
Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".
А еще Politeka писала, что растрепанная Ольга Сумская в коже взбудоражила образом из "Мастера и Маргариты": "Покраснела и...".
Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская в вышиванке впечатлила внешностью на съемках: "Пусть все украинские женщины...".