54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом вкуснейшего салата, который можно приготовить к любому застолью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала пост с рецептом салата и фотографией готового блюда.

Для приготовления блюда вам понадобится:

несколько яиц,

твердый сыр,

кальмары,

майонез,

картофель.

Сначала необходимо отварить яйца и натереть их на мелкой терке. Также потребуется натереть сыр. Несколько тушек кальмара нужно опустить в кипящую воду на полминуты. Этого достаточно для того, чтобы кальмар приготовился и не затвердел.

Кальмару нужно дать остыть, после чего нарезать его мелкой стружкой. Все это нужно смешать с яйцами, сыром и заправить майонезом. При желании в салат можно добавить отварной картошки. Для вкуса не забудьте добавить чеснок, соль и перец.

За короткое время пост с рецептом собрал более трех тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили массу комплиментов.

«Благодарю за вкусную идею», «Ням-ням», «Умничка и красавица», «Как аппетитно выглядит», «Вкусняшка», - пишут пользователи сети.

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