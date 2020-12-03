Актриса Ольга Сумская порадовала поклонников свежими фото, на которых будто скинула десяток лет

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, позируя на улице в молодежном наряде.

На актрисе была белая рубашка, длинное прямое пальто черного цвета, а также темные не то леггинсы, не то узкие штаны. Ольга распустила волосы и нанесла макияж теплых бронзовых оттенков.

"В этом мире возможно почти все, но только не все сразу. Стремясь к одному, придется отказаться от другого. фото @photonaschastie", - подписала актриса фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов. Многие отметили, что Сумскую легко перепутать с ее 30-летней старшей дочкой Антониной Паперной - настолько та молодо выглядит.

"Какой шикарный образ на фото, Ольга! Никогда не пишу комментарии, но тут не удержалась.🌹🌹🌹"

"Яка ж Ви фантастична!"

"Я згодна 100%❤️ потрібно відмовитися, щоб досягти🔥"

"Я сначала подумала это Тоня😍👍"

"Очень тебе идёт этот стиль"

"ольга вячеславівна ви богиня краси"

"35, не больше"

"Вы здесь на дочь старшую очень похожи"

"С Тоней одно лицо"

Ранее мы сообщали, Сумская "повздорила" в Сети с одной из фанаток под публикацией в Инстаграм с ее мужем Виталием Борисюком. Актриса похвасталась вокальным талантом супруга, но вот песня оказалась на русском языке, и некоторым это не понравилось.

"Если бы пел на украинском языке, вообще бы конкурентов не было)", - прокомментировала пользовательница.

"А вы Олегу Виннику тоже такое пишете?", - ответила ей Сумская.

"... Виннику, я не собираюсь, потому что я его не слушаю. Я просто очень люблю, когда наши публичные и уважаемые артисты говорят и поют на украинском. Поэтому и написала так. А если я Вас или Вашего мужа обидела чем-то, тогда Вас тоже тема языка "цепляет" за больное", - в свою очередь, продолжила фанатка.

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".