Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как потеряла ребенка
Как сообщает Politeka со ссылкой на интервью знаменитости каналу Dorotye в YouTube, Сумская потеряла ребенка, когда находилась на раннем сроке беременности.
"Я могла родить еще ребенка. Была беременна и потеряла ребенка на съемках, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна", – призналась Ольга.
По ее словам, на тот момент она снималась сразу в трех проектах.
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"Вот об этом я очень жалею. Дети – самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать. Это то, чего мне не хватает сегодня", – добавила Ольга Сумская.
Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская показала себя крупным планом. 54-летняя знаменитая украинка похвасталась неувядающей красотой, сделав несколько селфи на улице.
Актриса позировала в коричневом пальто и свитере. Она распустила светлые волосы. Красивый взгляд подчеркнули пышные ресницы и темная стрелка на веках. Ольга улыбалась с розовой помадой на губах.
"Чувствуется дыхание зимы ❄️🌬...", - написала знаменитость.
Напомним, Ольга Сумская, несмотря на расписанный график, находит время на то, чтобы провести теплый вечер вместе с мужем и своими друзьями.
На одном из фото артистка позировала вместе с Виталием Борисюком. Пара улыбалась, прижавшись друг к другу и улыбалась.
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
Как сообщала Politeka, "постыдные" фото 17-летней Ольги Сумской облетели сеть: украинцы в восторге, но режиссеры...
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