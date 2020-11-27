Актриса Ольга Сумская похвасталась талантом супруга Виталия Борисюка, но к критике была не готова

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала, как поет ее возлюбленный (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ольга сидела на переднем пассажирском сидении и снимала, как муж, будучи за рулем, подпевает сам себе, включив на телефоне "Снежную королеву".

Затем актриса перевела камеру на себя и показала, как подтанцовывает и кайфует.

В подписи Сумская объявила: "Премьера песни @vitaliyborysyuk на @europaplus_ua ❄️🌬 «Снежная королева»❄️ Поёт ВИТАЛИЙ БОРИСЮК"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одна из поклонниц Сумской отметила, что было бы лучше, если Борисюк пел на украинском языке. Видимо, это замечание "укололо" Ольгу, так как она тут же нашлась, что ответить советчице:

"Якщо б співав на українській мові, взагалі б конкурентів не було)" - "А ви Олегу Виннику теж таке пишете?" - "...Виннику, я не збираюся, бо я його не слухаю. Я просто дуже люблю, коли наші публічні і шановні артисти розмовляють і співають українською. Тому і написала так. А якщо я Вас чи Вашого чоловіка образила чимось, тоді Вас також тема мови "чипляє" за болюче. З великою повагою до Вас і Вашої творчості, Ольга♥️🤗" - "то ми ж і співаємо, і говоримо українською! Але ж є просто чудові пісні і російською! В чому винна сама мова?"

"Это же потрясающе шикарный голос! Такая сильная энергия! У Лепса появился конкурент! Браво!!!!🔥🔥🔥 я под впечатлением!"

"Какая страсть в голосе!!!!!! 👏👏👏"

"Как душевно🤗"

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

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