Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про подарунок

На фото Кумейко позувала в берцях, сукні з декольте і піджаку білого кольору, який вирішила залишити розстебнутим. Волосся у красуні були зібрані назад, а знімали зірку зверху і можна оцінити не тільки фігуру, але і бюст з вигідного ракурсу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я подарую тобі не просто дещо, а дещо з чогось краще будь-якого чого-небудь",-написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як завжди, чудова", "що саме за подарунок", "Настя, красиво, можна з тобою говорити".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну.

Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.

"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.

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