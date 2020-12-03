Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про подарунок
На фото Кумейко позувала в берцях, сукні з декольте і піджаку білого кольору, який вирішила залишити розстебнутим. Волосся у красуні були зібрані назад, а знімали зірку зверху і можна оцінити не тільки фігуру, але і бюст з вигідного ракурсу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я подарую тобі не просто дещо, а дещо з чогось краще будь-якого чого-небудь",-написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Як завжди, чудова", "що саме за подарунок", "Настя, красиво, можна з тобою говорити".
Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну.
Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.
"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.
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