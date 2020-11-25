Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает как Dj Nana, восхитила фанатов безупречным шпагатом

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Покажи мне», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что один из поклонников попросил Кумейко продемонстрировать свой фирменный шпагат, что знаменитость и сделала. Как можно заметить, на красотке латексный наряд, а сама девушка позирует, расставив ноги на беговой дорожке.

Однако поклонники были лишены возможности восхититься видом, поскольку Кумейко опубликовала кадр в карусели Stories.

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Анастасия окончательно избавилась от стыда и одежды, оставшись в одних микрошортиках и с полотенцем на голове. Прикрыв бюст руками, девушка впечатлила страстным танцем, изящно двигаясь под музыку.

"Самые любимые танцы с холодильником. С этого танца все и началось...", - подписаны кадры.

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