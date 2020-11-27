Украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала свои формы с необычного ракурса

Как пишет Politeka.net, артистка опубликовала в соцсети "Инстаграм" фото, на котором во всей красе показала свою гибкость и спортивные навыки. Она креативно ответила поклонникам, которые просили показать "обе ноги за головой".

Анастасия Кумейко нарядилась в обтягивающий черный костюм с пикантным вырезом на груди и приняла пикантную позу в тренировочном зале. Красотка оперлась локтями о пол, свесив голову вниз, стала на носочки и подняла пятую точку высоко вверх. Она выбрала удачный угол обзора и показала пользователям сети свои мускулистые ноги, упругие ягодицы и пышную грудь.

Ради своих фанатов певица согласна на все. Так вскоре они попросили показать фигуру, и Анастасия разместила в сториз два фото в леопардовом нижнем белье, которое едва вместило в себе роскошный бюст. Она изогнулась перед камерой, продемонстрировав свое тело с разных сторон.

Ранее Кумейко избавилась от лишней одежды, оставив только миниатюрные шорты и полотенце на голове. Исполнительница прикрыла грудь руками и станцевала, изящно двигаясь под музыку.

"Самые любимые танцы с холодильником. С этого танца все и началось...", - подписала она горячие кадры. Напоследок Анастасия повернулась к камере спиной и убрала руки с бюста и слегка засветила свои формы.

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