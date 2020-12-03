Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о подарке

На фото Кумейко позировала в берцах, платье с декольте и пиджаке белого цвета, который решила оставить расстегнутым. Волосы у красотки были собраны назад, а снимали звезду сверху и можно оценить не только фигуру, но и бюст из выгодного ракурса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я подарю тебе не просто кое-что, а кое-что из чего-то лучше любого чего-нибудь", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как всегда, восхитительная", "Что именно за подарок", "Настя, красиво, можно с тобой говорить".

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников, примеряв откровенное красное белье.

Так, звезда устроил конкурс «покажи мне», в результате чего один из поклонников попросил красное белье.

«Если Бог хотел, чтобы мы были обнаженными, зачем тогда он придумал сексуальное белье?» - говорится в ответе Кумейко.

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