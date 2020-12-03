Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о подарке
На фото Кумейко позировала в берцах, платье с декольте и пиджаке белого цвета, который решила оставить расстегнутым. Волосы у красотки были собраны назад, а снимали звезду сверху и можно оценить не только фигуру, но и бюст из выгодного ракурса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я подарю тебе не просто кое-что, а кое-что из чего-то лучше любого чего-нибудь", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."
Борющаяся с раком Заворотнюк у новогодней елки и в шубе вызвала фурор: "Вот так и живем..."
Обиженная Мейхер жестко высказалась о финале «Танців з зірками», намекнув на обман: "Вы поменьше верьте..."
Резко похудевшая Лолита Милявская публично ответила Ольге Поляковой матом: "Передаем Вам с Колей..."
"Как всегда, восхитительная", "Что именно за подарок", "Настя, красиво, можно с тобой говорить".
Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников, примеряв откровенное красное белье.
Так, звезда устроил конкурс «покажи мне», в результате чего один из поклонников попросил красное белье.
«Если Бог хотел, чтобы мы были обнаженными, зачем тогда он придумал сексуальное белье?» - говорится в ответе Кумейко.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в одних стрингах бесстыдно показала все самое интересное
А еще Politeka писала, что фигуристая экс-Nikita дала жару на тренировке и засмущала видом в пикантной позе
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде проговорилась о «тайных» желаниях