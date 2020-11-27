Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в максимально горячем образе
На фото Анастасия позирует в черных стрингах. Больше на красотке ничего не было. Кумейко развернулась спиной к камере и хвасталась роскошными "булочками". Волосы певица собрала в узел. Фото получилось очень соблазнительный и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Идеальное начало долгожданной пятницы", - написала Кумейко.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Сверхзвуковая ракета".
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Ранее мы сообщали, что украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала свои формы с необычного ракурса.
Анастасия Кумейко нарядилась в обтягивающий черный костюм с пикантным вырезом на груди и приняла пикантную позу в тренировочном зале на радость фанатов.
Мы писали, что экс-солистка группы Nikita, известная украинская певица Анастасия Кумейко показала себя в бассейне.
На фото Кумейко развлекается в бассейне. На ней черный купальник с оригинальным декором в виде полупрозрачной сеточки, натянутой поверх декольте.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде проговорилась о «тайных» желаниях
А еще Politeka сообщала, что сын Димопулос из "Танців з зірками" рассказал о необычных экспериментах в семье
Также Politeka писала, что экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась умениями в наряде без штанов