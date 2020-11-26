Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила невероятными формами в прозрачном наряде
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Вы любите доминировать?» - поинтересовался у Кумейко поклонник.
Уточним, что на фотографии знаменитая Dj Nana в прозрачном наряде и портупее завязывает глаза мужчине.
«Нет. Обожаю», - коротко ответила звезда.
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При этом других поклонников известная певица решила избавить от возможности что-либо сказать, разместив фотографию в карусели Stories.
Как мы рассказывали до этого, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает как Dj Nana, восхитила фанатов безупречным шпагатом
«Покажи мне», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что один из поклонников попросил Кумейко продемонстрировать свой фирменный шпагат, что знаменитость и сделала. Как можно заметить, на красотке латексный наряд, а сама девушка позирует, расставив ноги на беговой дорожке.
Однако поклонники были лишены возможности восхититься видом, поскольку Кумейко опубликовала кадр в карусели Stories.
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