Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила невероятными формами в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Вы любите доминировать?» - поинтересовался у Кумейко поклонник.

Уточним, что на фотографии знаменитая Dj Nana в прозрачном наряде и портупее завязывает глаза мужчине.

«Нет. Обожаю», - коротко ответила звезда.

При этом других поклонников известная певица решила избавить от возможности что-либо сказать, разместив фотографию в карусели Stories.

Как мы рассказывали до этого, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает как Dj Nana, восхитила фанатов безупречным шпагатом

«Покажи мне», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что один из поклонников попросил Кумейко продемонстрировать свой фирменный шпагат, что знаменитость и сделала. Как можно заметить, на красотке латексный наряд, а сама девушка позирует, расставив ноги на беговой дорожке.

Однако поклонники были лишены возможности восхититься видом, поскольку Кумейко опубликовала кадр в карусели Stories.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».