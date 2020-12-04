Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, як любить проводити час

На кадрах Нікітіна позує в чоботях, шортах і топі. Красуня показала всі стої вміння біля жердини, спокусливо вигинаючись і радуючи пікантними позами. Ролик вийшов дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій кайф!

Як шкода, що я так мало часу проводжу в цьому залі!

Але все одно кожен раз приходячи набираюся купу сил і натхнення! Дякую.

Дуже давно хочу собі переносний пілон, щоб можна було крутиться де завгодно.

Дід Мороз, запишіть)

А раптом ", - написала зірка.

Фанати подивилися більше 2 тисяч разів відео і написали коментарі:

"У вас взагалі є кістки?", "Богиня", "у мене цукор в крові підвищується, після цих вигляді", "гармата-бомба-ракета", "Катя, ну ви і рухова", " Грація акваріумний креветки. Не поспішаючи, граціозно, впевнено".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала спекотні танці на жердині догори ногами.

На тренування вона вирядилася в чорний топ, високі труси з декоративними мотузочками, а також чоботи на шпильках. Волосся дівчина зібрала в пучок на потилиці.

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