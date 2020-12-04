Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, як любить проводити час
На кадрах Нікітіна позує в чоботях, шортах і топі. Красуня показала всі стої вміння біля жердини, спокусливо вигинаючись і радуючи пікантними позами. Ролик вийшов дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мій кайф!
Як шкода, що я так мало часу проводжу в цьому залі!
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Але все одно кожен раз приходячи набираюся купу сил і натхнення! Дякую.
Дуже давно хочу собі переносний пілон, щоб можна було крутиться де завгодно.
Дід Мороз, запишіть)
А раптом ", - написала зірка.
Фанати подивилися більше 2 тисяч разів відео і написали коментарі:
"У вас взагалі є кістки?", "Богиня", "у мене цукор в крові підвищується, після цих вигляді", "гармата-бомба-ракета", "Катя, ну ви і рухова", " Грація акваріумний креветки. Не поспішаючи, граціозно, впевнено".
Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала спекотні танці на жердині догори ногами.
На тренування вона вирядилася в чорний топ, високі труси з декоративними мотузочками, а також чоботи на шпильках. Волосся дівчина зібрала в пучок на потилиці.
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