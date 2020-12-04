Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как любит проводить время
На кадрах Никитина позирует в сапогах, шортах и топе. Красотка показала все стои умения у шеста, соблазнительно выгибаясь и радуя пикантными позами. Ролик получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мой кайф!
Как жаль, что я так мало времени провожу в этом зале!
Униженная изменами Тарзана Наташа Королева призналась, куда исчезла и с кем теперь живет: "Сильно ударил по мне..."
Дан Балан, "променявший" Тину Кароль на молодую красотку, попался Осадчей: "Жених и дружка на свадьбе..."
Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."
Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
Но все равно каждый раз приходя набираюсь кучу сил и вдохновения! Спасибо.
Очень давно хочу себе переносной пилон, чтобы можно было крутится где угодно.
Дед Мороз, запишите)
А вдруг ", - написала звезда.
Фанаты посмотрели более 2 тысяч раз видео и написали комментарии:
"У вас вообще есть кости?", "Богиня", "У меня сахар в крови повышается, после этих виде", "Пушка-бомба-ракета", "Катя, ну вы и двигательная", "Грация аквариумной креветки. Не спеша, грациозно, уверенно".
Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила жаркие танцы на шесте вверх ногами.
На тренировку она вырядилась в черный топ, высокие трусы с декоративными веревочками, а также сапоги на шпильках. Волосы девушка собрала в пучок на затылке.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" растянулась в шпагате и заворожила смелыми позами
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" упаковала упругое наслаждение в узкий топ
Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" задрала кофту и дала жару с раскованной подругой