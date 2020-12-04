Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как любит проводить время

На кадрах Никитина позирует в сапогах, шортах и топе. Красотка показала все стои умения у шеста, соблазнительно выгибаясь и радуя пикантными позами. Ролик получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой кайф!

Как жаль, что я так мало времени провожу в этом зале!

Но все равно каждый раз приходя набираюсь кучу сил и вдохновения! Спасибо.

Очень давно хочу себе переносной пилон, чтобы можно было крутится где угодно.

Дед Мороз, запишите)

А вдруг ", - написала звезда.

Фанаты посмотрели более 2 тысяч раз видео и написали комментарии:

"У вас вообще есть кости?", "Богиня", "У меня сахар в крови повышается, после этих виде", "Пушка-бомба-ракета", "Катя, ну вы и двигательная", "Грация аквариумной креветки. Не спеша, грациозно, уверенно".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила жаркие танцы на шесте вверх ногами.

На тренировку она вырядилась в черный топ, высокие трусы с декоративными веревочками, а также сапоги на шпильках. Волосы девушка собрала в пучок на затылке.

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