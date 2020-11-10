Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о тренировках

На фото красотка позировала в черных штанах и топе. Звезда стояла у стены и снимала себя на телефон в зеркало. Никитина на кадре показала плоский животик и подтянутую фигуру, над которой постоянно трудится. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто хочет на занятие, пишите", - написала красотка.

"Как же я скучала", - добавила звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Роскошь".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала новый танец вместе с пластичной партнершей.

Екатерина Никитина пустилась в пляс вместе с танцовщицей Эльфридой Малумян. Сама автор поста надела обтягивающие шорты, черные туфли на толстых каблуках и короткую кофту, которая оставила ее живот обнаженным.

Мы писали, что 24-летняя юмористка, звезда "Квартал 95" Екатерина Никитина порадовала яркими фото по случаю радостного события.

Девушка была в черном двухслойном платье, кожаной курточке и лакированных ботинках. Они с подругой обнимались и счастливо улыбались.

Напомним, белокурая звезда "Квартал 95" пустилась в пляс с Кравец и другими красотками-коллегами

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