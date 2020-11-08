Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", зажгла на сцене под песню коллеги

На своей странице в Инстаграм белокурая красотка опубликовала кадры, на которых танцует на сцене под песню Лали Эргемлидзе, которая также является участницей «Квартала», передает Politeka.net.

На Кате – оригинальная черная блузка с одним рукавом, такого же цвета брюки и туфли на токном каблуке. Она лихо отплясывает под песню с другими участницами шоу и заряжает позитивом зрителей.

«Мой любимый танец на @zhenskiykvartal_official! Как же мы все кайфовали на сцене от него! Вы б слышали наши выкрики и наш кураж на сцене! Это не передать словами!», – написала она под видео.

В комментариях фанаты не пожалели комплиментов, отреагировал даже Валерий Жидков, автор студии «Квартал 95»:

«Dance Queen 👸🏻 😍», «Вау какой чёткий танец☺️😍😍», «Определенно,достойно Мулен Руж👍👍👍👏👏👏💃💃💃», «Прямо чикибамбони», «Да, лично мне даже так стоит поучиться танцевать», «😅 🌺 все в разрыв ))», «🔥🔥🔥».

Ранее мы рассказывали о том, что звезда показала себя и рассказала о социальных связях, поделившись публикацией в соцсети.

На фото красотка сидит в рубашке и колготах. Девушка умостилась на стул и подняла ноги, позируя боком. Екатерина волосы оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем.

«С годами мы обрастаем огромным количеством социальных и родственных связей: у нас появляются друзья, коллеги, дети, внуки, соседи. Но старый друг может отдалиться, ребенок — вырасти и уехать в другой город, а любимый начальник — навсегда исчезнуть из поля зрения после смены работы. В итоге оказывается, что единственный человек, с которым нам приходится каждый день, с первых до последних минут, выстраивать отношения и вести диалог, — это мы сами», – написала красотка под фото.

Напомним, белокурая звезда "Квартал 95" заинтриговала, растянувшись в шпагате, Волочкова оценит

А еще Politeka писала, что белокурая звезда "Квартал 95" в колготках из сеточки сверкнула своей гордостью

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в отключке огорошила видом в свадебном платье, неожиданные кадры