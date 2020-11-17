Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина впечатлила спортивной формой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое видео, на котором показала результаты интенсивных тренировок. Девушка записала ролик в небольшой комнате с ламинатным полом и огромным зеркалом на полстены. Для спортивных занятий Екатерина Никитина надела черный свитшот и обтягивающие легинсы с полосками по всей длине. Волосы она для удобства собрала в хвост.

Красотка сначала покружилась на пятой точке в дальней части комнаты, а затем элегантно раздвинула ноги в шпагате на зависть российской балерине Анастасии Заволочковой. Звезда "Квартала" поочередно перебрасывала ногу из стороны в сторону, демонстрируя прекрасную растяжку, а напоследок легла на пол и соблазнительно подползла к камере.

"Ну все, полы помыла в зале, можно и на репетицию "Женского Квартала" собираться", - пошутила Екатерина в описании к ролику.

Ранее Никитина выложила яркое фото с другой тренировки. Она сняла себя на телефон в зеркало, нарядившись в черный спортивный костюм из штанов и топа. Юмористка показала пользователям сети свой плоский животик и стройную фигуру, которую постоянно совершенствует спортивными занятиями.

"Как же я скучала", - добавила звезда под фото.

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