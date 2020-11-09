Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала новый танец вместе с пластичной партнершей
Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео с танцевальной постановкой в соблазнительных нарядах (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Екатерина Никитина пустилась в пляс вместе с танцовщицей Эльфридой Малумян. Сама автор поста надела обтягивающие шорты, черные туфли на толстых каблуках и короткую кофту, которая оставила ее живот обнаженным. Во время танца Катя случайно задрала одежду и посветила белым топом. Ее партнерша станцевала в похожей, но более тесной, кофте, а также в юбке с откровенным вырезом до бедра.
"На лайте...❤️💃🏼", - подписала ролик Никиткина
Звезда "Дизель шоу" Булитко в коротеньком халатике ошеломила пьяной выходкой: "Так обожаю"
"Невеста" Харламова игриво приспустила бретельки платья с внушительным декольте: "Какая же кошечка"
Украинцам придется заплатить крупные налоги с зарплат, аренды и даже пенсий: "нужно внести деньги до..."
Обольстительная "невеста" Харламова открыла декольте по максимуму: "На них платье и держится"
Пользователи социальной сети выразили свое мнение о внешнем виде девушек и качестве танца в комментариях под постом:
"Это прекрасно 😍😍"; "Это было сильно!!!🔥🔥🔥💥💥💥"; "Это было сильно!!!🔥🔥🔥💥💥💥"; "Было бы что ругать. Четко)".
Ранее Екатерина Никитина предстала перед поклонниками в соцсети в рубашке и колготках в крупную сеточку. Артистка присела на стул боком к камере и обняла собственные ноги. Волосы она оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем.
"В итоге оказывается, что единственный человек, с которым нам приходится каждый день, с первых до последних минут, выстраивать отношения и вести диалог, — это мы сами", - поделилась красотка мыслями в описании.
Напомним, белокурая звезда "Квартал 95" заинтриговала, растянувшись в шпагате, Волочкова оценит
А еще Politeka писала, что белокурая звезда "Квартал 95" в колготках из сеточки сверкнула своей гордостью
Также Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в отключке огорошила видом в свадебном платье, неожиданные кадры