Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) блиснула пишним бюстом в тонкому і короткому топіку

Відома брюнетка вразила пишними формами, які вип'ятила в топіку, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що Кассандра часто публікує в Instagram свої спекотні знімки, що приковують погляди тисячі чоловіків, і від них явно стає жарко.

Зірка записує сторіс з найвигідніших ракурсів, як, наприклад, зараз. Зірка позувала на заході сонця, присівши на диван.

Модель одягла крихітний топік з величезним декольте, з якого вистрибував бюст. Тонкі лямочки натягнулися на плечах під вагою принад. На маєчці помітний принт у вигляді кішечки.

На обличчі Сьєнеги практично не було макіяжу, лише пухкі губи були підкреслені легким блиском.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже користувачі мережі не можуть зробити це відкрито в сторіс.

Варто відзначити, що зараз на сторінку красуні підписаний один мільйон осіб.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьенега одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини. "Білизна" навряд чи прикривала найінтимніші деталі пишного бюста.

Також красуня була в крихітних трусиках-бікіні. Вона виставила апетитні сідниці, натягнувши трусики вище.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в топіку. Більше на дівчині нічого не було. Красуня стояла досить близько до камери, тому найпікантніше в зоні бікіні залишилося за межами кадру. Волосся модель зібрала в хвіст, а рукою взялася за сідниці, закривши очі від задоволення.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".