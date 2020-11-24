Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) блеснула идеальными формами в бикини

Соблазнительная брюнетка показывает на себе самые откроенные наряды, которые только можно себе представить, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз модель предстала в черном купальнике, который был сделан из сеточки. Кроме этого, откровенности прибавляли огромные вырезе, из которых вот-вот могла показаться пышная грудь.

Сетчатая ткань обтянула большие прелести, можно было заметить самые интимные детали, выпирающие из-под ткани.

Также глубокое декольте завораживало взгляд.

Модель в разных позах показала не только свой смелый наряд, но и идеальные изгибы.

Сьенега распустила длинные, волнистые волосы, также образ завершили красивые украшения и макияж.

"Иногда девушкам приходится дергать себя за волосы 👽", - написала модель.

За два часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону знаменитости.

"Моя принцесса", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега сделала селфи прямо на кровати. Модель лежала на белой постели.

Красотка надела топ с глубоким декольте и цветочным принтом. Под одежду модель не надела белья, из-за чего казалось, что бюст сейчас вывалится.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в блузе, которую расстегнула и показала свои идеальные округлости во всей красе.

Пышная грудь "устроилась" под шелковой тканью, последняя красиво легла на оголенном бюсте, подчеркнув его идеальный объем.

Такой же расцветки брючки обтянули красивые ножки.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" соблазнила позой, без стыда раскинув ножки в мини-бикини

А еще Politeka писала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега обожгла видами своих "арбузиков" в микро-бикини

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" соблазнила размерами пышных прелестей без белья