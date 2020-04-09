Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) появилась на улице в маске

Звезда не находится на самоизоляции и показала, как проводит время на карантине в США, передает Politeka.net.

На фото знаменитая модель журнала "Playboy" прошлась по улице Лос-Анджелеса (США). В соблазнительном образе.

На звезде был облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий: "Шалунья".

Модель надела маленькие шортики на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра. Нельзя было не полюбоваться фигурой звезды - она просто великолепна.

Пышная грудь, тонкая талия и красивые бедра - все выглядит идеально.

Сьенега держала в руке обруч и телефон. Волосы модели развезвались на ветру. Образ завершали аксессуары и светло-желтая маска.

Знаменитость шла заниматься спортом, надев кроссовки.

Фото разлетелись по сети и были обнародованы в одной из украиноязычных групп. Почти за сутки пост собрал более 100 лайков.

Модель "Playboy" и ранее замечали, прогуливающейся по улице во время режима самоизоляции.

Так, звезда прошлась в откровенном топе, который едва прикрываль ее грудь и в длинных брюках-клеш в подсолнечниках.

Кассандра Сьенега заворожила формами и своей дерзостью, ведь мало того, что она ходила по улице, так еще и была без маски.

Два дня назад Кассандра Сьенега позировала в трусиках-бикини и голубом топе. Звезда предстала стоя в воде. Она прикоснулась к лицу пальцами, засветив длинный маникюр. Фигура на фото все также достойна похвалы.

Известно, что в этом году мексиканской модели исполняется 35 лет, но формы своей она не теряет.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что известная модель «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.