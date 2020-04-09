Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) появилась на улице в маске
Звезда не находится на самоизоляции и показала, как проводит время на карантине в США, передает Politeka.net.
На фото знаменитая модель журнала "Playboy" прошлась по улице Лос-Анджелеса (США). В соблазнительном образе.
На звезде был облегающий топ, который подчеркнул достоинства без белья. Ткань натянулась на груди и вид у Кассандры был довольно горячий: "Шалунья".
Модель надела маленькие шортики на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра. Нельзя было не полюбоваться фигурой звезды - она просто великолепна.
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Пышная грудь, тонкая талия и красивые бедра - все выглядит идеально.
Сьенега держала в руке обруч и телефон. Волосы модели развезвались на ветру. Образ завершали аксессуары и светло-желтая маска.
Знаменитость шла заниматься спортом, надев кроссовки.
Фото разлетелись по сети и были обнародованы в одной из украиноязычных групп. Почти за сутки пост собрал более 100 лайков.
Модель "Playboy" и ранее замечали, прогуливающейся по улице во время режима самоизоляции.
Так, звезда прошлась в откровенном топе, который едва прикрываль ее грудь и в длинных брюках-клеш в подсолнечниках.
Кассандра Сьенега заворожила формами и своей дерзостью, ведь мало того, что она ходила по улице, так еще и была без маски.
Два дня назад Кассандра Сьенега позировала в трусиках-бикини и голубом топе. Звезда предстала стоя в воде. Она прикоснулась к лицу пальцами, засветив длинный маникюр. Фигура на фото все также достойна похвалы.
Известно, что в этом году мексиканской модели исполняется 35 лет, но формы своей она не теряет.
Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.
Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.
Politeka писала и о том, что известная модель «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.