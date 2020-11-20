Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) едва вместила свой бюст в развратный топик

Модель с большим бюстом не устает его демонстрировать в разных позах и одеждах, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка сделала селфи прямо на кровати. Модель лежала на белой постели.

Сьенега надела топ с глубоким декольте и цветочным принтом. Под одежду модель не надела белья, из-за чего казалось, что бюст сейчас вывалится.

Пышная красота смотрелась просто идеально в столь жарком наряде.

Брюнетка показала два пальца, похваставшись длинными ногтями. Она улыбнулась и выглядела очень свежо. Вероятно, на ней не было макияжа и при этом смотрелась она просто совершенно, настоящая жара в постели.

"Прочти за меня сегодня небольшую молитву, пожалуйста. В последнее время у меня возникло много трудностей", - написала модель.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, красотку осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в белоснежном костюме, изображая из себя невинную девушку.

Однако короткий топ, под который модель не надела белье, рушит все иллюзии о скромности красотки. Большой бюст соблазнительно выпирал под тонкой тканью. Под одеждой едва ли во всей красе не показывалось самое интимное.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в черном купальнике с вырезом. Красотка покружилась перед камерой у бассейна, демонстрируя упругую грудь, которая прямо выпирала из-под наряда. Волосы у девушки были распущенными, а образ модель дополнила прозрачной накидкой.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном белье дала полюбоваться своими цветочками

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