Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) сверкнула пышным бюстом в тонком и коротком топике

Известна брюнетка впечатлила пышными формами, которые выпятила в топике, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что Кассандра часто публикует в Инстаграм свои жаркие снимки, приковывающие взгляды тысячи мужчин, и от них явно становится жарко.

Звезда записывает сторис с самых выгодных ракурсов, как, например, сейчас. Звезда позировала на закате солнца, присев на диван.

Модель надела крохотный топик с огромным декольте, из которого выпрыгивал бюст. Тонкие лямочки натянулись на плечах под тяжестью прелестей. На маечке заметен принт в виде кошечки.

На лице Сьенеги практически не было макияжа, лишь пухлые губы были подчеркнуты легким блеском.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь пользователи сети не могут сделать это открыто в сторис.

Стоит отметить, что сейчас на страницу красотки подписан один миллион человек.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.

Также красотка была в крохотных трусиках-бикини. Она выставила аппетитные ягодицы, натянув трусики повыше.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в топике. Больше на девушке ничего не было. Красотка стояла довольно близко к камере, поэтому самое пикантное в зоне бикини осталось за пределами кадра. Волосы модель собрала в хвост, а рукой взялась за ягодицы, закрыв глаза от удовольствия.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".