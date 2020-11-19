Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и подружек
На фото Кассандра позировала крайней в черном купальнике с полосками. Рядом можно увидеть блондинку в черно-белом купальнике. Закрывает тройку девушка в белом закрытом купальнике с прозрачными частями. Девушки позировали на фоне моря и хвастались своими пышными формами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: одна краше другой, аж глаза разбегаются.
Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в белый костюм без белья.
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Вот и в этот раз модель предстала в белоснежном костюме, изображая из себя невинную девушку.
Однако короткий топ, под который модель не надела белье, рушит все иллюзии о скромности красотки. Большой бюст соблазнительно выпирал под тонкой тканью. Под одеждой едва ли во всей красе не показывалось самое интимное - это слишком смело.
Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в развратном боди.
На недавних фото модель примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" соблазнила позой, без стыда раскинув ножки в мини-бикини
А еще Politeka писала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега обожгла видами своих "арбузиков" в микро-бикини
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" соблазнила размерами пышных прелестей без белья