Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в незвичайному сміливому образі

На фото Анастасія позує в червоній сукні і без білизни. Образ балерина доповнила туфлями на великому каблуці. Зірка стояла в профіль і засвітила свій бюст. Але Волочкову це зовсім не бентежило і вона хвалилася своїм свіжим образом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оленка перетворила мене в квіткову вазочку", - написала зірка під фото.

Користувачі в інтернеті почали активно обговорювати знімок в Інтернеті:

"Поспішаю тебе розчарувати. Ти запізнилася років на 20 і з вазочками і з голим бюстом. І в цілому з фотосесіями і піснями", "потужна баба Настя, ох потужна", "ти вже давно не вазочка. Тільки фотошоп Оленки якось тебе в норму може привести", " як не ряди болезную, а груди все одно вилазить і підморгує. Та роздягнися вже і покажи все. А то часу мало залишається. Хоча може після 50 і почне".

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Жилиста Волочкова втиснулася в напівпрозорий бежевий боді з сріблястим відливом: бюст артистки аж "розплющило" через тісну тканину. Також на ній була пишна довга спідниця кольору пудра, яку Анастасія хвацько відчинила, похвалившись "нескінченними" ногами.

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