Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в необычном смелом образе

На фото Анастасия позирует в красном платье и без белья. Образ балерина дополнила туфлями на большом каблуке. Звезда стояла в профиль и засветила свой бюст. Но Волочкову это совсем не смущало и она хвасталась своим свежим образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Леночка превратила меня в цветочную вазочку", - написала звезда под фото.

Пользователи в интернете начали активно обсуждать снимок в Интернете:

"Спешу тебя разочаровать. Ты опоздала лет на 20 и с вазочками и с голым бюстом. И в целом с фотосессиями и песнями", "Мощная баба Настя, ох мощная", "ты уже давно не вазочка. Только фотошоп Леночки как-то тебя в норму может привести", "Как не ряди болезную, а грудь все равно вылезает и подмигивает. Да разденься уже и покажи все. А то времени мало остается. Хотя может после 50 и начнет".

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Жилистая Волочкова втиснулась в полупрозрачный бежевый боди с серебристым отливом: бюст артистки аж "расплющило" из-за тесной ткани. Также на ней была пышная длинная юбка цвета пудра, которую Анастасия лихо распахнула, похваставшись "бесконечными" ногами.

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