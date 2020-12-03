Комік Євген Кошовий сколихнув Мережу несподіваними експериментами з власним обличчям
Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист, зірка "Квартал 95" опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав крупним планом дивовижні зміни.
Так, Євген обріс густою щетиною, збільшив ніс, який тепер з кулак, і щось зробив з поглядом - дивиться так, як навіть і не снилося бездомному псу, що випрошує їжу. А на голові у Кошового красувалася синя в'язана шапочка.
Звичайно, артист обробив кадр в спеціальному додатку, що вийшло вельми забавно. Мабуть, Євген сумує за сценою та увагою публіки, так як змушений сидіти на ізоляції через виявлений у нього китайський вірус. Комік раніше розповідав, що захворювання у нього протікає в легкій формі.
"Ну що ви, бродяги? 😂 будьте здорові, бо хрень з номером 19 нездорова 🚫", - підписав фото зірка, натякнувши на свою недугу.
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Однією з перших "лайкнула" пост і підтримала Кошового в коментарях телеведуча Леся Нікітюк. "Женюлічка одужуй❤️❤️❤️", - написала дівчина.
Інші користувачі оцінили гумор артиста (деякі навіть переплутали його зі співаком MONATIK та депутатом Давидом Арахамією) і також побажали якнайшвидшого одужання:
"Алконавт 👍"
"На Арахамію схожий 😂 😂 😂 міцного здоров'я"
"Женя❤️тримайся, скоро повинно відпустити💪"
"Це Монатік? 🤔"
"Жека тебе і не впізнати"
"😂 😂що це таке"
"Легкої форми і так, щоб за 2 дні був, як огірочок✔"
"Симпатюля, одужуй 😜"
"Легка неголеність😂 варіант пристойного бомжа!"
"Здарова Монатік ✊ 😆 "
"Бджоли покусали🙂"
"Таки змінює людей .😂"
"Кошовий і Галустян"
Раніше ми повідомляли, комік насмішив раптовим перетворенням, "відростивши" бороду й шевелюру рекордної довжини. Складається враження, що Кошовий всерйоз замислюється на ізоляції, чи не розпрощатися йому з лисиною, до якої прикипів за довгі роки.
Нагадаємо, коронований Кошовий з " Квартал 95» заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.