Комік Євген Кошовий сколихнув Мережу несподіваними експериментами з власним обличчям

Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист, зірка "Квартал 95" опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав крупним планом дивовижні зміни.

Так, Євген обріс густою щетиною, збільшив ніс, який тепер з кулак, і щось зробив з поглядом - дивиться так, як навіть і не снилося бездомному псу, що випрошує їжу. А на голові у Кошового красувалася синя в'язана шапочка.

Звичайно, артист обробив кадр в спеціальному додатку, що вийшло вельми забавно. Мабуть, Євген сумує за сценою та увагою публіки, так як змушений сидіти на ізоляції через виявлений у нього китайський вірус. Комік раніше розповідав, що захворювання у нього протікає в легкій формі.

"Ну що ви, бродяги? 😂 будьте здорові, бо хрень з номером 19 нездорова 🚫", - підписав фото зірка, натякнувши на свою недугу.

Однією з перших "лайкнула" пост і підтримала Кошового в коментарях телеведуча Леся Нікітюк. "Женюлічка одужуй❤️❤️❤️", - написала дівчина.

Інші користувачі оцінили гумор артиста (деякі навіть переплутали його зі співаком MONATIK та депутатом Давидом Арахамією) і також побажали якнайшвидшого одужання:

"Алконавт 👍"

"На Арахамію схожий 😂 😂 😂 міцного здоров'я"

"Женя❤️тримайся, скоро повинно відпустити💪"

"Це Монатік? 🤔"

"Жека тебе і не впізнати"

"😂 😂що це таке"

"Легкої форми і так, щоб за 2 дні був, як огірочок✔"

"Симпатюля, одужуй 😜"

"Легка неголеність😂 варіант пристойного бомжа!"

"Здарова Монатік ✊ 😆 "

"Бджоли покусали🙂"

"Таки змінює людей .😂"

"Кошовий і Галустян"

Раніше ми повідомляли, комік насмішив раптовим перетворенням, "відростивши" бороду й шевелюру рекордної довжини. Складається враження, що Кошовий всерйоз замислюється на ізоляції, чи не розпрощатися йому з лисиною, до якої прикипів за довгі роки.

Нагадаємо, коронований Кошовий з " Квартал 95» заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами.