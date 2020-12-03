"Жека, тебя и не узнать"

Комик Евгений Кошевой всколыхнул Сеть неожиданными экспериментами с собственным лицом

Как передает Politeka.net, 37-летний юморист, звезда "Квартал 95" опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал крупным планом удивительные изменения.

Так, Евгений оброс густой щетиной, увеличил нос, который теперь с кулак, и что-то сделал со взглядом - смотрит так, как даже и не снилось бездомному псу, выпрашивающему еду. А на голове у Кошевого красовалась синяя вязаная шапочка.

Конечно, артист обработал кадр в специальном приложении, что вышло весьма забавно. Видимо, Евгений скучает за сценой и вниманием публики, так как вынужден сидеть на изоляции из-за обнаруженного у него китайского вируса. Комик ранее рассказывал, что заболевание у него протекает в легкой форме.

"Ну что вы, бродяги? 😂 будьте здоровы, ибо хрень с номером 19 нездоровая 🚫", - подписал фото звезда, намекнув на свой недуг.

Одной из первых "лайкнула" пост и поддержала Кошевого в комментариях телеведущая Леся Никитюк. "Женюличка выздоравливай❤️❤️❤️", - написала девушка.

Другие пользователи оценили юмор артиста (некоторые даже перепутали с певцом MONATIK и депутатом Давидом Арахамией) и также пожелали скорейшего выздоровления:

"Алконавт 👍"

"На Арахамию похож 😂😂😂 Крепкого здоровья"

"Женя❤️💪💪💪💪Тримайся, скоро повинно відпустити💪"

"Это Монатик? 🤔"

"Жека тебя и не узнать"

"😂😂 что это такое"

"Легкой формы и так, чтобы за 2 дня был, как огурчик✔"

"Симпатюля, выздоравливай 😜"

"Легкая небритость😂 вариант приличного бомжа!"

"Здарова Монатик ✊😆"

"Пчелы покусали🙂"

"Таки меняет людей .😂"

"Кошевой и Галустян"

Ранее мы сообщали, комик насмешил внезапным преображением, "отрастив" бороду и шевелюру рекордной длины. Создается впечатление, что Кошевой всерьез задумывается на изоляции, не распрощаться ли ему с лысиной, к которой прикипел за долгие годы.

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.