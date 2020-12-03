Комик Евгений Кошевой всколыхнул Сеть неожиданными экспериментами с собственным лицом
Как передает Politeka.net, 37-летний юморист, звезда "Квартал 95" опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал крупным планом удивительные изменения.
Так, Евгений оброс густой щетиной, увеличил нос, который теперь с кулак, и что-то сделал со взглядом - смотрит так, как даже и не снилось бездомному псу, выпрашивающему еду. А на голове у Кошевого красовалась синяя вязаная шапочка.
Конечно, артист обработал кадр в специальном приложении, что вышло весьма забавно. Видимо, Евгений скучает за сценой и вниманием публики, так как вынужден сидеть на изоляции из-за обнаруженного у него китайского вируса. Комик ранее рассказывал, что заболевание у него протекает в легкой форме.
"Ну что вы, бродяги? 😂 будьте здоровы, ибо хрень с номером 19 нездоровая 🚫", - подписал фото звезда, намекнув на свой недуг.
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Одной из первых "лайкнула" пост и поддержала Кошевого в комментариях телеведущая Леся Никитюк. "Женюличка выздоравливай❤️❤️❤️", - написала девушка.
Другие пользователи оценили юмор артиста (некоторые даже перепутали с певцом MONATIK и депутатом Давидом Арахамией) и также пожелали скорейшего выздоровления:
"Алконавт 👍"
"На Арахамию похож 😂😂😂 Крепкого здоровья"
"Женя❤️💪💪💪💪Тримайся, скоро повинно відпустити💪"
"Это Монатик? 🤔"
"Жека тебя и не узнать"
"😂😂 что это такое"
"Легкой формы и так, чтобы за 2 дня был, как огурчик✔"
"Симпатюля, выздоравливай 😜"
"Легкая небритость😂 вариант приличного бомжа!"
"Здарова Монатик ✊😆"
"Пчелы покусали🙂"
"Таки меняет людей .😂"
"Кошевой и Галустян"
Ранее мы сообщали, комик насмешил внезапным преображением, "отрастив" бороду и шевелюру рекордной длины. Создается впечатление, что Кошевой всерьез задумывается на изоляции, не распрощаться ли ему с лысиной, к которой прикипел за долгие годы.
Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.