Комик из "Квартал 95" Евгений Кошевой обескуражил изменениями во внешности

Как передает Politeka.net, юморист опубликовал неожиданные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстал с рекордно длинной шевелюрой, шикарными усами и бородкой - таким Евгения зрители еще не видели.

"День шестой, начинают очень быстро расти волосы и появляется шляпа", - говорит Кошевой.

Конечно, артист обработал картинку с помощью специального приложения, но вышло весьма забавно.

Как известно, Кошевой находится сейчас дома на самоизоляции, потому и "шестой день". 30 ноября у комика подтвердился китайский вирус. Об этом он рассказывал ранее в тех же "сториз", опубликовав кадр со стикером короны и подписью «Фсе! Начало!». По словам Кошевого, заболевание протекает в легкой форме, что, в принципе, понятно, раз у артиста есть силы шутить.

Ранее мы сообщали, несколько недель назад Кошевой произвел фурор, когда действительно начал обрастать волосами. Юморист перестал брить голову и даже отпустил бороду.

В последствии Евгений признался, что сподвигло его отрастить шевелюру. Оказывается, он выполнял обещание, данное коллеге по "Кварталу" Юрию Ткачу.

"Была встреча семьями, семейный праздник. И я пообещал, что не буду бриться до его дня рождения. Он тоже мне что-то пообещал, но я не помню что", – делился Кошевой.

После дня рождения друга Евгений отправился в барбершоп и вернул себе былую "лысую" прелесть. Артист показал процесс в Инстаграм, сообщив в подписи: "После 19-ти лет лысовства)) решил 2 недели не бриться))) сегодня пошел в барбершоп, потому что сам бы с головой не справился) норм ощущение 😂".

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.